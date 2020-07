Speciale energia: Marino (Ansaldo Energia), Covid sia stimolo per continuare a investire in transizione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La pandemia di Covid-19 deve essere uno stimolo per continuare ad investire nella transizione energetica. Lo ha dichiarato l’amministratore delegato di Ansaldo Energia, Giuseppe Marino, durante la quarta edizione del Forum Liguria 2022 organizzato da The European House-Ambrosetti. “Bisogna assolutamente spingere sugli investimenti per rafforzare l’economia: in particolare, dobbiamo puntare sui fattori abilitanti lavorando in maniera trasversale piuttosto che monodirezionale, premiando le attività virtuose e favorendo la flessibilità che consente di competere sul mercato globale”, ha spiegato, sottolineando la grande importanza degli investimenti in formazione e resilienza. Per essere forte, ha aggiunto, un territorio deve guardare al futuro in funzione di uno sviluppo tecnologico sempre più veloce. “Dobbiamo impostare le attività in maniera proattiva per comprendere al meglio il futuro”, ha continuato l’Ad, sottolineando come Ansaldo Energia rappresenti un fattore di traino in termini di sviluppo tecnologico, sostenibilità e crescita economica. (Ems)