Per il premier olandese Rutte, i sussidi del Fondo per la ripresa devono essere "legati alle riforme"

- Il premier olandese, Mark Rutte, ha fatto oggi un’apertura all’eventualità di sostenere la possibilità di sovvenzioni nel Fondo per la ripresa europeo, a patto che esse siano vincolati a riforme da parte degli Stati che possano essere adeguatamente monitorate. Parlando alla Camera dei rappresentanti dei Paesi Bassi, Rutte si è detto “non fiducioso” sulla possibilità di trovare un accordo al Consiglio europeo del 17 e 18 luglio. "Siamo a favore dei prestiti. E i prestiti arrivano a determinate condizioni”, ha detto il premier olandese. Di fronte alla richiesta di sussidi da parte di altri Stati membri, Rutte ha spiegato che essi devono essere legati a riforme su cui sia possibile avere un costante e attento monitoraggio. “Voglio essere in grado di spiegare ai Paesi Bassi che tutte le riforme sono in corso", ha affermato il premier.Il presidente del Consiglio italiano Giuseppe Conte, nel corso della conferenza stampa con il cancelliere tedesco Angela Merkel, che ha incontrato ieri 13 luglio al castello di Meseberg, si è espresso in merito alle regole di governance legate al Fondo per la ripresa. Il capo dell'esecutivo si è detto a favore del coinvolgimento del Consiglio europeo, ma ha ricordato come la fase attuativa dei progetti non sia di competenza dell’organo Ue. Conte ritiene che le condizionalità in questione non devono rendere di scarso impatto pratico l’effettività del sostegno offerto dal programma. "Sarebbe una follia", ha detto il premier: "Se stiamo coordinando una risposta forte e coordinata, e poi essa non può avere effetti, si perde tempo, si illudono i cittadini e si lascia un’Europa meno competitiva".A seguito dell'incontro bilaterale con Rutte, tenutosi l'11 luglio scorso, il premier italiano aveva evidenziato che tra Italia e Paesi Bassi "c’è convergenza sul fatto che ci debba essere una risposta europea”, alla crisi innescata dalla pandemia di Covid-19, ribadendo tuttavia che permangono “alcuni dettagli e divergenze” che obbligano i due capi di governo a restare in contatto sino “al prossimo Consiglio Ue” del 17 e 18 luglio, per poter “coordinare meglio i nostri sforzi”. (Res)