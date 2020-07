© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader della Lega, Matteo Salvini, afferma: "Autostrade, anche oggi 13 chilometri di coda sulla A7 e 9 chilometri sulla A10, ma il governo litiga e non decide. Basta, svegliatevi e fate qualcosa - conclude in una nota l'ex ministro dell'Interno -, non potete sequestrare milioni di italiani". (Com)