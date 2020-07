Lombardia: Cattaneo su caso camici, rifarei quello che ho fatto, ritengo sia stata cosa giusta, non posso riferire particolari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- (segue) Cattaneo ha precisato all'inizio del suo discorso: "intervengo per il rispetto nei confronti dell'aula, non vorrei che qualcuno pensasse che la giunta regionale voglia scappare dalle proprie responsabilità, non è questa la valutazione, non abbiamo niente da nascondere, ben volentieri racconterei con dovizia di particolari il lavoro svolto nel periodo dell'emergenza, per quanto mi riguarda coordinando la task force che si occupava del reperimento dei dpi. Ritengo che sia stato un lavoro prezioso e un caso di dedizione, a nessuno sfugge che potevamo stare sul divano tutti quanti, e questo lo devo innanzitutto non a me ma lo devo a tutti i dirigenti e funzionari regionali che invece in quei giorni non sono rimasti sul divano". L'assessore Cattaneo ha aggiunto di poter dare però una risposta politica "che si articola su tre punti. Credo che la prima domanda che dobbiamo farci è perché la Regione Lombardia a metà marza ha dovuto prima lanciare un appello pubblico e poi istituire una task force per i dpi, l'abbiamo dovuto fare per supplire alle mancanze del governo che il 31 di gennaio dichiara lo stato d'emergenza, in un Paese che non lo prevede nella Costituzione. L'immediatezza d'intervento non c'è stata, e il primo fatto è la nomina di Arcuri, il governo agisce un mese e mezzo dopo aver dichiarato lo stato di emergenza". "Avremmo potuto restare sul divano di fronte a questa inadempienza ma non abbiamo voluto farlo. Se c'era uno stato d'emergenza a livello nazionale quanto più era giustificato nella nostra regione, il territorio più colpito, lo stato d'emergenza. Non può essere una colpa quella di essere stati colpiti in maniera così violenta". L'ultima considerazione politica dichiarata in aula da Cattaneo parte da una domanda: ""ual era l'interesse pubblico da tutelare in quei momenti? Il dovere di assicurare ai medici e agli Oss quegli strumenti di protezione che non arrivavano e che abbiamo provato a mettere a disposizione. In quei giorni sono stato destinatario delle richieste di moltissimi, anche del gruppo del movimento cinque stelle, che mi segnalavano di imprese che volevano riconvertirsi, giustamente me le hanno segnalate. Abbiamo portato a certificarsi 61 imprese". In seguito all'intervento le opposizioni hanno dichiarato in aula che: "È stato un intervento che non ha spiegato alcunché, un comizio politico".(Rem)