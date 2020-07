Spagna: ambasciatore Guariglia, "trasparenza e sicurezza, porte aperte ai turisti spagnoli"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciatore d'Italia in Spagna, Riccardo Guariglia, ha aperto oggi il webinar organizzato dall'Agenzia nazionale del turismo (Enit) nel contesto delle iniziative realizzate dal Sistema Italia in Spagna a sostegno della ripresa dei flussi turistici verso l'Italia."Tra i paesi europei, Spagna e Italia sono quelli che per primi in occidente sono stati colpiti dalla crisi sanitaria. La nostra risposta, pur con le difficoltà e le sofferenze affrontate, è stato un esempio per l'Europa e per il resto del mondo". L'ambasciatore ha aggiunto che Italia e Spagna condividono ora "un interesse vitale nell'assicurare una ripresa rapida e ordinata dei flussi turistici europei e internazionali". Per questo, i due governi sono stati impegnati ai massimi livelli con la Commissione europea per assicurare una riapertura dei confini interni all'Ue che evitasse discriminazioni. "E così è stato", ha detto aggiunto diplomatico nel corso del suo intervento. All'evento organizzato da Enit hanno aderito 12 regioni (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana, Trentino Alto Adige e Veneto) ed hanno partecipato un centinaio tra tour operator, agenzie di viaggio, associazioni di settore, operatori e stampa specializzata, che hanno così avuto l'opportunità di conoscere l'offerta turistica italiana. La riapertura ai turisti, locali e stranieri, è avvenuta nei due Paesi anche alla capacità di "produrre e condividere dati oggettivi e trasparenti per dimostrare che abbiamo indici di contagio che sono ormai in linea, se non a volte inferiori, a quelli di molti Paesi europei", ha spiegato Guariglia. (segue) (Spm)