Spagna: ambasciatore Guariglia, "trasparenza e sicurezza, porte aperte ai turisti spagnoli" (2)

- Da parte italiana, ha poi evidenziato l'ambasciatore, sono state pubblicate le linee guida per la riapertura delle attività turistiche che sono state diffuse all'autorità e agli operatori spagnoli "per far sapere che gli standard di sicurezza che abbiamo adottato sono i più alti", garantendo, inoltre, la condivisione di "dati trasparenti e aggiornati sull'andamento dei contagi in tutto il territorio italiano". Al termine del suo intervento, l'ambasciatore ha ricordato come un messaggio di comune impegno a sostegno del settore turistico sia stato ribadito anche dal presidente del Consiglio,Giuseppe Conte, e dal presidente del governo spagnolo, Pedro Sanchez, che, in occasione della visita del Presidente del Consiglio a Madrid dell'8 luglio, hanno voluto incontrarsi in uno dei luoghi più emblematici del turismo in Spagna, il Museo Reina Sofia, di fronte al celebre Guernica di Picasso, lanciando un messaggio di incoraggiamento a visitare i nostri Paesi e guardare con ottimismo alla ricostruzione e alla ripresa che segue ogni crisi. Lo stesso ambasciatore Guariglia era stato, il 6 giugno 2020, il primo "turista" straniero a visitare i Musei Reína Sofia e Prado, il giorno della loro riapertura dopo la lunga chiusura dovuta alla pandemia: "Il primo visitatore straniero – ha sottolineato l'ambasciatore – non poteva che essere italiano". (Spm)