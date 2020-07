Lavoro: Squeri (FI), bene Bonometti, basta lacci decreto Dignità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deputato di Forza Italia Luca Squeri, in una nota, afferma: "siamo con il presidente di Confindustria Lombardia Bonometti. In questo momento è indispensabile eliminare tutti quei lacci ideologici con cui il M5s ha imbrigliato l'Italia. Uno su tutti il decreto dignità che ha cancellato in un solo colpo tutti gli strumenti contrattuali utili ad offrire lavoro pur a fronte di una situazione di crisi e con grandi incertezze sulle prospettive future". Squeri aggiunge: "Come abbiamo ripetuto fino allo sfinimento senza riuscire a scalfire l'arroganza grillina, il decreto dignità ha colpito tutte le forme di flessibilità nella convinzione sbagliata che il lavoro si crei attraverso maggiori vincoli alle imprese. Quella normativa era sbagliata prima ed è a maggior ragione pericolosamente inadeguata oggi. Va superata una volta per tutte, senza ulteriori tentennamenti". (com)