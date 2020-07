Lavoro: sindaco Sala su gabbie salariali, necessario pensare a riforma significativa nel settore pubblico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Parlando ai microfoni della TgR Lombardia il sindaco di Milano è tornato sulla questione gabbie salariali. "Faccio tre osservazioni: la prima è che nel mondo del privato tra Nord e Sud ci sono differenze di retribuzione significative, lo Svimez parla di un 20 per cento, ma se si tocca il pubblico diventa un tabù, di pubblico non si può discutere e questo diventa un problema", ha detto Sala, ricordando che "in Italia ci sono 3 milioni e mezzo di dipendenti pubblici. Tutti noi spesso ci lamentiamo di come funziona il sistema pubblico, ma si tenta di ipotizzare qualcosa che vada verso una riforma delle regole, c'è l'alzata di scudi". Il sindaco ha infine osservato che "c'è una contrattazione nazionale che definisce le regole con cui viene gestito il lavoro pubblico, ma c'è anche una contrattazione locale ed è a quella a cui io mi riferisco, non a parole ma nei fatti". (segue) (Rem)