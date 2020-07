Lavoro: sindaco Sala su gabbie salariali, necessario pensare a riforma significativa nel settore pubblico (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "A Milano - ha citato come esempio Sala - abbiamo recentemente siglato con i rappresentanti dei nostri dipendenti un accordo integrativo che mira a enfatizzare il valore della performance e quindi a concedere una variabilità nello stipendio in funzione della performance che per un dipendente pubblico deve voler dire una cosa: il servizio al cittadino". "Ogni città ha le sue peculiarità ed è necessario affrontare la questione, per cui siamo sempre lì: il nostro è il Paese delle non riforme, ma se vogliamo fare un passo avanti rispetto al mondo del pubblico è necessario pensare a una riforma significativa", ha concluso il sindaco di Milano. (Rem)