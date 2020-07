Nord Macedonia: Commissione elettorale, 723 i votanti nella prima giornata elettorale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono stati 723 i cittadini che hanno votato ieri nel corso della prima giornata elettorale per il rinnovo del parlamento nella Macedonia del Nord. E' quanto comunicato dalla Commissione elettorale centrale del paese dopo aver raccolto i dati dell'affluenza del primo dei tre giorni di voto stabiliti dal governo. Nella giornata di ieri avevano diritto a votare le persone positive al coronavirus ricoverate presso strutture ospedaliere o in autoisolamento presso le proprie abitazioni. Secondo quanto reso noto dalla Commissione, le schede elettorali resteranno chiuse fino all'ultimo giorno di voto. Nei giorni precedenti all'avvio del processo elettorale erano 716 i positivi al Covid-19 registrati nell'elenco della Commissione centrale. "Voglio ringraziare i mezzi d'informazione per il messaggio trasmesso sul fatto che la Commissione e lo Stato hanno gestito un processo elettorale in assoluta sicurezza per questa categoria di aventi diritto al voto. Faccio appello ai cittadini ad uscire ed esercitare il proprio diritto di voto nei restanti due giorni e a non avere preoccupazioni per la salute perché i seggi sono completamente sicuri", ha dichiarato il presidente della Commissione elettorale centrale, Oliver Derkovski. (segue) (Seb)