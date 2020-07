Nord Macedonia: Commissione elettorale, 723 i votanti nella prima giornata elettorale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La giornata di oggi vede al voto alcune categorie definite a rischio, che comprendono 8.852 persone con problemi di mobilità e di salute, 1.657 detenuti, 6 rifugiati interni, 357 ospiti di centri di assistenza per anziani. Gli aventi diritto al voto in Macedonia del Nord sono in totale 1.814.263 mentre sono 2.290 le postazioni elettorali allestite. In corsa per il rinnovo del parlamento sono 1.578 candidati appartenenti a 15 tra coalizioni e partiti. La pandemia e il conseguente stato d'emergenza hanno portato allo slittamento delle elezioni previste inizialmente per il 12 aprile. Il 3 gennaio l'ex premier Zoran Zaev ha rassegnato le dimissioni e da allora il paese è governato dall'esecutivo tecnico del premier ad interim Oliver Spasovski. Il silenzio elettorale è scattato alla mezzanotte di ieri e durerà fino alle 21 del 15 luglio. (Seb)