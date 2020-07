Speciale energia: Libia, Haftar blocca i pozzi petroliferi ma provoca la dura reazione degli Usa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciata degli Stati Uniti in Libia ha espresso preoccupazione per ciò che ha descritto come "interferenza straniera contro l'economia libica", in risposta all'annuncio delle forze di Haftar che i giacimenti petroliferi e i porti rimarranno chiusi fino a quando non ci sarà un’equa distribuzione delle entrate petrolifere tra tutte le regioni della Libia. In una dichiarazione ufficiale, l'ambasciata ha dichiarato: "Dopo diversi giorni di intensa attività diplomatica volta a consentire alla National Oil Corporation di riprendere il suo lavoro vitale e apolitico, per disinnescare le tensioni militari, l'ambasciata Usa si rammarica che il sostegno straniero hanno impedito i progressi e aumentato il rischio di scontro". "Le incursioni dei mercenari Wagner contro le strutture della Noc, così come i messaggi misti concepiti nelle capitali straniere e trasmessi dall'Esercito nazionale libico (Lna) l'11 luglio, hanno ferito tutti i libici che cercavano un futuro sicuro e prospero", si legge nella dichiarazione. L'ambasciata che opera dalla Tunisia ha osservato: "L'ostruzione illegale dell'audit da tempo atteso del settore bancario indebolisce ulteriormente il desiderio di tutti i libici di trasparenza economica". "Queste azioni deludenti non dissuaderanno l'ambasciata dal suo impegno a lavorare con i responsabili Istituzioni libiche, come il Governo di accordo nazionale (Gna) e la Camera dei rappresentanti, per proteggere la sovranità della Libia, raggiungere un cessate il fuoco duraturo e sostenere un consenso libico sulla gestione trasparente delle entrate di petrolio e gas. La porta rimane aperta per tutti coloro che depongono armi, rifiutano la manipolazione straniera e si uniscono in un dialogo pacifico per far parte della soluzione. (Lit)