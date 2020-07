Speciale energia: Bulgaria, Procura chiede a ministero Trasporti documenti su concessione Rosenets

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Alta Procura amministrativa (Vap) della Bulgaria ha chiesto al ministro dei Trasporti Rosen Zelyazkov di avviare un'ispezione immediata sulla concessione del terminal portuale denominato Rosenets. Secondo quanto riporta la stampa locale, il ministero dovrà inoltrare quanto prima all'Ufficio del procuratore il contratto di concessione per il terminal portuale alla compagnia petrolifera Lukoil Neftochim Burgas, oltre che il fascicolo sulla sigla del contratto e il programma di investimento. L'Alta Procura amministrativa ha aperto nei giorni scorsi un'inchiesta sulla concessione del terminal situato a Burgas, sul Mar Nero, alla Lukoil Neftochim Burgas, di proprietà della russa Lukoil. La Lukoil Neftochim Burgas possiede anche, nei pressi del porto, una delle maggiori raffinerie per la lavorazione del petrolio situate nell'Europa sud-orientale. La scorsa settimana la Procura ha ordinato al ministero per le Regioni, a quello dell'Ambiente e a quello del Turismo di controllare l'andamento del processo per le costruzioni pianificate e completate nell'area. I controlli devono stabilire se è stato violato il diritto alla proprietà statale esclusiva di una spiaggia situata nei pressi della marina adiacente. (Bus)