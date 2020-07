Speciale energia: Medio Oriente, Fmi rivede al ribasso previsioni Pil Medio Oriente e Asia Centrale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In particolare secondo l’Fmi la recessione in Medio Oriente aumenta il rischio di disordini sociali a causa della perdita di posti di lavoro, l'aumento della povertà e la disuguaglianza. Il Fondo stima che l'economia della regione si ridurrà del 5,7 per cento nel 2020, in netto calo rispetto alle previsioni di aprile che prevedevano una contrazione del 3,3 per cento. Gli esportatori di petrolio in Medio Oriente, come l'Arabia Saudita, il Kuwait e gli Emirati Arabi Uniti, sono stati colpiti dal doppio colpo della pandemia di coronavirus e dal crollo dei prezzi del greggio, con un calo del Pil reale del 7,1 per cento nel 2020, in calo rispetto alle previsioni di aprile del 3 per cento, ma comunque inferiore rispetto alla contrazione del 7,6 per cento prevista dall’Fmi alla fine di giugno. "Alcuni degli indicatori ad alta frequenza che sono emersi hanno mostrato un secondo trimestre migliore per alcuni Paesi e pertanto abbiamo adeguato le nostre proiezioni al rialzo. Ciò è dovuto a qualche miglioramento nel settore non petrolifero", ha dichiarato Jihad Azour, responsabile regionale dell’Fmi. Il calo del Pil nella regione del Caucaso e Asia Centrale (Cca) è stata rivista al ribasso dello 0,5 per cento e per l’Fmi la media della contrazione si attesterà intorno all’1,5 per cento, con un impatto minore della crisi rispetto ad altre regione a causa di una migliore risposta di alcuni Paesi alla pandemia e tagli contenuti della produzione petrolifera per quanto riguarda gli Stati produttori di petrolio. (Res)