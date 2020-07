Speciale energia: Iran-Cina, ministro degli Esteri Zarif, colloqui in corso su piano di cooperazione venticinquennale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il progetto prevede secondo il testo una cooperazione militare su larga scala tra i due paesi, comprese esercitazioni militari congiunte e sviluppo condiviso delle industrie nel campo della difesa. Tra gli obiettivi principali spicca quello relativo all'approvvigionamento energetico, con l'Iran destinato a fornire l'energia richiesta a Pechino. Il documento afferma che il governo cinese "diventerà un regolare importatore di petrolio iraniano" e "spera che l'Iran presterà attenzione alle preoccupazioni della Cina in merito al ritorno degli investimenti nel settore petrolifero del paese". L'accordo impegnerebbe la Repubblica islamica ad esportare petrolio greggio in Cina per 25 anni. Nel documento ottenuto da "Iran Wire" si fa ampio riferimento alle infrastrutture. La Repubblica islamica incoraggia la Cina a partecipare a progetti ferroviari e autostradali, concedendo ampio spazio alle aziende cinesi per operare nel settore dell'ingegneria civile iraniana. La cooperazione auspicata dal documento si estende anche al settore degli aeroporti, delle tecnologie per la navigazione aeronautica e altri aspetti relativi al settore dell'aviazione. (Res)