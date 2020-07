Romania: coronavirus, Lituania vieta l'ingresso dei cittadini romeni sul suo territorio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Lituania ha vietato l'ingresso dei cittadini romeni sul suo territorio a causa dell'alto numero di contagi da Covid-19 registrati nel paese balcanico. Lo riferisce la diplomazia di Bucarest con un comunicato. La Lituania non è l'unico Paese europeo ad aver imposto restrizioni ai cittadini romeni. Da oggi, se un turista desidera entrare in Grecia attraverso la dogana terrestre di Kulata-Promachonas, deve esibire un tampone negativo al nuovo coronavirus effettuato nelle ultime 72 ore. Neanche l'Austria consente l'accesso senza i dati su un tampone effettuato negli ultimi quattro giorni. Altri Paesi europei impongono la quarantena o l'isolamento fiduciario: è il caso di Finlandia, Malta e Slovacchia. Simili situazioni si registrano in Estonia, Irlanda, Paesi Bassi, Slovenia e Ungheria. In tutto, 20 stati europei impongono restrizioni di viaggio ai romeni.(Rob)