Medio Oriente: ambasciatore Turchia Esenli, risoluzione conflitto prerequisito pace

- La risoluzione del conflitto israelo-palestinese è il prerequisito per raggiungere la pace in Medio Oriente. Lo ha dichiarato l’ambasciatore di Turchia a Roma, Murat Esenli, ai giornalisti presso la sede della rappresentanza diplomatica. “La soluzione a due Stati è l’unica praticabile, basata sui confini 1967”, ha affermato il diplomatico, secondo cui “lo status quo non è sostenibile ed è necessario agire”. “La continua aggressione di Israele e il mancato rispetto della legge mina la pace”, ha proseguito. La paventata ipotesi di annessioni di zone della Cisgiordania da parte di Israele “è contro il diritto internazionale”. “L’espansione di insediamenti illegali, il blocco su Gaza e la violazione di diritti di cristiani a Gerusalemme diminuiscono la possibilità di una soluzione a due Stati”, ha concluso il diplomatico, ricordando che Ankara riconosce sia Israele che lo Stato di Palestina. (Mom)