Omofobia: Maiorino (M5s), avanti tutta contro discriminazione di genere

- L'adozione del testo base in commissione Giustizia alla Camera per la legge contro l'omotransfobia è "il risultato di un lungo e prezioso lavoro che abbiamo fatto nella maggioranza per raggiungere una sintesi tra le diverse proposte". Lo afferma in una nota la senatrice Alessandra Maiorino, vicepresidente vicaria del Movimento 5 Stelle a palazzo Madama. "E' stata recepita la gran parte dei contenuti del disegno di legge M5s che abbiamo presentato al Senato e alla Camera - sottolinea -. Quella da oggi in discussione alla Camera è una proposta che oltre alla repressione della violenza omofobica contiene politiche attive e di sostegno alle vittime di discriminazione di genere, per l'orientamento sessuale o l'identità di genere, inserendo l'istituzione di sportelli di ascolto e case rifugio. Adesso avanti tutta con l'iter legislativo, questo è il prossimo passo avanti di civiltà che l'Italia deve compiere". (com)