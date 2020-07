Regno Unito: ministro Ambiente, cambiamento approccio Huawei non causato da intromissione Usa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo britannico non ha modificato la sua decisione riguardante la presenza di Huawei nella rete 5G del Regno Unito per via di un'intromissione degli Stati Uniti nelle politiche di Downing Street. Lo ha detto il ministro dell'Ambiente britannico, George Eustice, all'emittente televisiva "Sky News". Eustice ha affermato che le sanzioni imposte dagli Stati Uniti su Huawei hanno avuto un impatto sull'abilità della società cinese di svolgere le proprie mansioni come faceva in precedenza. Il ministro ha insistito che il cambiamento nell'approccio del Regno Unito non è dovuto all'intromissione degli Stati Uniti, ma ha ammesso che Downing Street ha dovuto "considerare le conseguenze" delle sanzioni statunitensi. (Rel)