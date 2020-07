Nagorno-Karabakh: l'Armenia bombarda territori densamente popolati dell'Azerbaigian

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante la giornata del 13 luglio, nella direzione di Tovuz, al confine tra l'Azerbaigian e l'Armenia, sono continuate le tensioni, e tutti gli attacchi delle forze armate dell'Armenia hanno ricevuto adeguate contromisure da parte delle forze armate dell'Azerbaigian. Lo riferisce una nota dell'ambasciata azerbaigiana a Roma. "Le forze armate dell'Armenia hanno sparato contro il villaggio di Dondar Gushchu nella regione di Tovuz in Azerbaigian e contro civili, usando armi di grosso calibro. Con questa azione, l'Armenia ha nuovamente dimostrato la sua natura aggressiva e terroristica", lo afferma una nota del ministero degli Affari Esteri dell'Azerbaigian. "Come negli eventi di aprile 2016, l'Armenia bombarda i territori densamente popolati dell'Azerbaigian, viola gravemente tutti i suoi obblighi, norme e principi fondamentali del diritto internazionale, compreso il diritto umanitario internazionale", cita la dichiarazione del Ministero degli esteri azerbaigiano, aggiungendo che come risultato della continua provocazione delle forze armate dell'Armenia, la popolazione civile azerbaigiana non ha ancora subito perdite, e tutti gli attacchi nemici sono stati soppressi. Il ministero degli Esteri dell'Azerbaigian ha evidenziato che la leadership dell'Armenia continua la sua politica aggressiva e cerca di consolidare i risultati dell'occupazione dei territori internazionalmente riconosciuti dell'Azerbaigian e che questa politica non le promette altro che vergogna, collasso e autodistruzione. L'Armenia non dovrebbe pensare che le sue azioni rimarranno impunite. "Come nel caso di qualsiasi occupazione, anche l'occupazione dell'Armenia è temporanea e il nostro paese darà una risposta a tutte le azioni illegali", conclude la dichiarazione. (segue) (Res)