Nagorno-Karabakh: l'Armenia bombarda territori densamente popolati dell'Azerbaigian (2)

- Il presidente della Repubblica dell'Azerbaigian Ilham Aliyev, nel convocare la riunione del Consiglio di Sicurezza del paese, ha sottolineato che i militari azerbaigiani uccisi sono stati vendicati e che i soldati armeni non sono riusciti a penetrare di un centimetro nel territorio dell'Azerbaigian. Il Presidente dell'Azerbaigian ha attribuito l'intera responsabilità di ciò che sta accadendo alla leadership armena, accusando le autorità armene di ipocrisia. "Da un lato, l'Armenia fa appello alla comunità internazionale e chiede aiuto per rafforzare il cessate il fuoco sulla linea di contatto delle truppe dell'Armenia e dell'Azerbaigian, dall'altro, effettuando provocazioni militari, cerca di attaccare il territorio dell'Azerbaigian, conquistare le nostre posizioni, apre il fuoco contro la popolazione civile, contro i nostri villaggi", ha evidenziato il presidente Ilham Aliyev. Il leader azerbaigiano ha sottolineato che Baku ha inviato appelli rilevanti alle organizzazioni internazionali e che i rappresentanti militari di paesi stranieri saranno invitati nel territorio in cui tutto è successo non appena la situazione operativa lo consentirà, per verificare chi ha commesso questa provocazione militare e chi è il responsabile dell'aggravamento della situazione. Il presidente dell'Azerbaigian ha parlato anche dei motivi che hanno spinto le autorità armene a violare il cessate il fuoco. Secondo il leader azerbaigiano, la ragione è il caos attualmente presente in Armenia, dove la situazione si sta avvicinando ad un punto di crisi. "Tutti comprendono ormai che la "prosperità" promessa è un sogno, una bugia. Naturalmente, il messaggio delle autorità armene in relazione all'incidente di ieri è un altro segnale di bugie. Con questo messaggio, stanno cercando di attribuire la responsabilità all'Azerbaigian, mentre senza nessuna ragione, e voglio ribadirlo, tutti gli esperti indipendenti possono confermarlo, senza alcuna ragione, è stato effettuato un attacco di artiglieria alle nostre posizioni militari", ha rimarcato Aliyev. (segue) (Res)