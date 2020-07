Nagorno-Karabakh: l'Armenia bombarda territori densamente popolati dell'Azerbaigian (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo di Stato ha sottolineato che il nemico continuerà a ricevere una risposta adeguata a tutte queste azioni provocatorie e che l'Azerbaigian sfrutterà tutte le opportunità disponibili. "Se c'è un bombardamento delle posizioni e dei villaggi azerbaigiani dal territorio dell'Armenia, allora, naturalmente, diamo e daremo una risposta adeguata", ha detto il leader azerbaigiano. "La nostra causa è giusta, l'Azerbaigian non farà un passo indietro rispetto alla sua posizione", ha sottolineato il presidente Ilham Aliyev. L'analisi militare della tensione nella direzione della regione di Tovuz testimonia che la provocazione è stata avviata dall'Armenia. L'Armenia si è intenzionalmente preparata per questa provocazione. La parte armena improvvisamente ha usato l'artiglieria e, di conseguenza, sono stati uccisi militari azerbaigiani. Le perdite della parte armena sono state causate dal fuoco di ritorsione dell'esercito dell'Azerbaigian. L'Armenia afferma che l'Azerbaigian avrebbe attaccato posizioni armene con un'automobile Uaz. Questa è un'affermazione ridicola e incredibile. Se la parte azerbaigiana avesse voluto attaccare, allora non avrebbe usato l'Uaz, ma i potenti strumenti distruttivi presenti nell'arsenale del suo esercito. Lo scopo dell'Armenia nel commettere questa provocazione non era solo quello di distogliere l'attenzione dalla difficile situazione socio-economica nel paese e dalla deplorevole situazione del Covid-19. L'obiettivo era anche quello di coinvolgere l'Organizzazione del Trattato di Sicurezza Collettiva (Csto) nel conflitto, creando tensioni al confine. L'Armenia sta cercando di sfruttare i paesi Csto nella sua politica insidiosa e di nascondersi dietro l'organizzazione. Ma le speranze della leadership dell'Armenia sono state deluse. Il buon senso ha prevalso all'interno del Csto e la riunione straordinaria programmata del consiglio dell'organizzazione sulla questione è stata annullata. La notizia è stata cancellata dal sito web Csto. Evidentemente i paesi Csto comprendono le intenzioni sleali dell'Armenia. (Res)