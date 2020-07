Umbria: Bori (Pd), Regione non lasci soli lavoratori Sogesi, basta promesse

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Le lancette dell’orologio si muovono inesorabilmente. Domani ci sarà il subentro di un’altra azienda alla Sogesi di Cannara che aprirà le porte del baratro per i lavoratori della nostra regione. Tutto ciò è la conseguenza di bandi vecchi di anni per appalti di lava-nolo e sterilizzazione negli ospedali umbri, non corrispondenti alle nuove esigenze in fase di pandemia”. Lo ha evidenziato il capogruppo del Partito democratico in Umbria, Tommaso Bori che ha fatto sapere di aver incontrato i lavoratori che hanno protestato in piazza Italia a Perugia. “Quello della Sogesi è un altro annuncio senza riscontro, perpetrato dalla giunta Tesei e dalla sua maggioranza – ha spiegato Bori – che si era impegnata a promettere un futuro ai lavoratori spaventati e preoccupati per il prosieguo del business dell’attività, messo in crisi anche dal Covid nel settore alberghiero, che stenta nella ripartenza con il turismo a breve termine. Per questo torniamo a sollecitare la maggioranza, affinché al di là di foto e video di circostanza, agisca concretamente e soprattutto velocemente per i lavoratori della Sogesi, evitando la progressiva smobilitazione dell’attività dall’Umbria”. (Ren)