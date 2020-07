Roma: Nanni, Roccia Cencia emblema delle bugie della Raggi e dei 5 stelle

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Inerzia, incompetenza, arroganza, supponenza, questa è la sintesi dell'amministrazione a 5 stelle di questi anni e la vicenda di Rocca Cencia ne è l'emblema". Lo dichiara, in una nota Dario Nanni, consigliere del VI Municipio. "Ricordiamo tutti come il sito di Rocca Cencia fu utilizzato dai 5 stelle in campagna elettorale - aggiunge Nanni - come totem da abbattere. La Raggi in testa e tutto il gota del Movimento da Di Battista alla Taverna che urlava e prometteva la sua chiusura. Il vento sta cambiando dicevano. Sono passati più di 4 anni, il vento non è cambiato, non è cambiato nulla se non in peggio. Non solo le promesse si sono rivelate una grande presa in giro per i cittadini, ma sono state disattese anche le minime condizioni di trasparenza e di condivisione con i cittadini, proprio da coloro che chi di questo aspetti ne facevano un punto di riferimento". (segue) (Com)