Roma: Nanni, Roccia Cencia emblema delle bugie della Raggi e dei 5 stelle (2)

- "Mi permetto di ricordare - spiega ancora Nanni - che come consigliere ho fatto convocare, insieme agli altri consiglieri d'opposizione consigli straordinari su Rocca Cencia, per avere modo di conoscere e controllare quanto accadeva in quel sito e le procedure che si stavano mettendo in atto per la sua dismissione. Quei Consigli non hanno prodotto nulla, i 5 stelle hanno sistematicamente bocciato gli atti presentati dalle minoranze. Approvavano invece le loro dichiarazioni d'intenti senza prendersi nessun impegno. Un paio di anni fa bocciarono anche un mio ordine del giorno in cui chiedevo di istituire un osservatorio su Rocca Cencia". "Un osservatorio di cui avrebbero dovuto farne parte cittadini, associazioni, comitati con il quale avrebbero potuto controllare in modo trasparente ciò che si stava facendo in quel sito. Oggi alla luce del sequestro da parte della magistratura, quella bocciatura la dice lunga sul concetto di trasparenza e trasparenza nei confronti dei cittadini da parte dei 5 Stelle. Il loro fallimento, la loro inerzia, la loro incapacità ora la pagheranno a caro prezzo i cittadini romani - conclude Nanni - che dopo 4 anni di amministrazione 5 stelle si ritrovano con una situazione disastrosa sui rifiuti, senza nessuna programmazione e senza nessuna prospettiva futura". (Com)