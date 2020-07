Cooperazione: Uganda, Ue fornirà assistenza umanitaria per 24 milioni di euro nel 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2020 l'Unione europea fornirà assistenza umanitaria per 24 milioni di euro alle persone più vulnerabili in Uganda, con particolare attenzione ai rifugiati e alle loro comunità ospitanti. È quanto riferisce la Commissione europea in una nota. Inoltre, l'Ue ha anche incanalato 1 milione di euro per aiutare le organizzazioni in Uganda a sostenere le misure di preparazione e controllo del coronavirus, in linea con il piano di risposta nazionale alla pandemia. “Il sostegno umanitario dell'Ue in Uganda sta facendo la differenza per la vita di molti rifugiati che sono fuggiti dal Sud Sudan e dalla Repubblica democratica del Congo. Gli aiuti dell'Ue forniranno assistenza alimentare e sanitaria, accesso all'acqua e ai servizi igienico-sanitari, nonché programmi di istruzione. Rimaniamo impegnati a continuare il nostro sostegno in Uganda, tanto più in questi tempi difficili”, ha dichiarato Janez Lenarcic, commissario per la Gestione delle crisi. Anche i progetti umanitari finanziati dall'Ue in Uganda si stanno adattando alle nuove sfide poste dalla pandemia di coronavirus. Ad esempio, i talk show radiofonici finanziati dall'Ue stanno sensibilizzando sul coronavirus e su altre questioni chiave, come la protezione dei minori. (segue) (Beb)