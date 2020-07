Cooperazione: Uganda, Ue fornirà assistenza umanitaria per 24 milioni di euro nel 2020 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Altri progetti umanitari forniscono accesso all'assistenza sanitaria e al controllo e alla prevenzione delle epidemie. Il sostegno dell'Ue ha inoltre aiutato oltre 20 mila bambini a beneficiare dei programmi di istruzione. Il sostegno umanitario dell'Ue in Uganda va di pari passo con le strategie di sviluppo a più lungo termine per trovare soluzioni durature e sostenere l'autosufficienza dei rifugiati e la loro inclusione nei regimi di protezione sociale. L'Uganda ospita 1,4 milioni di rifugiati, una delle più grandi popolazioni di rifugiati in Africa. Il paese applica una politica progressiva sui rifugiati, che è tuttavia sottoposta a crescenti pressioni a causa dell'entità della crisi e dei servizi eccessivamente tesi. Il finanziamento umanitario dell'Ue sta contribuendo a soddisfare le esigenze immediate di salvataggio dei rifugiati e delle comunità ospitanti in linea con il quadro globale di risposta ai rifugiati attuato in Uganda. (Beb)