Lombardia: ok Consiglio a mozione per misure a sostegno pubblici esercizi in stazioni ferroviarie

- È stata approvata, con i 43 voti favorevoli della maggioranza presente in aula, in Consiglio regionale della Lombardia la mozione della Lega che impegna la giunta ad attivarsi presso il governo e Rfi per ottenere una serie di misure di sostegno e agevolazione per i pubblici esercizi all'interno delle stazioni ferroviarie della Lombardia, tra cui l'esenzione del canone di locazione per il periodo di lockdown e una riformulazione al ribasso del canone per un periodo di tempo indeterminato. "In questa mozione parliamo di un piccolo settore ma non per questo meno importante, anche questi locali risentono della crisi, a loro è stato imposto di chiudere due mesi per effetto dei dpcm emanati a livello nazionale" ha dichiarato il consigliere della Lega, Alessandro Corbetta, primo firmatario della mozione, il cui sostegno è "è un passo importante verso chi tiene vive le stazioni e fa lavorare tanti dei nostri cittadini" ha concluso Corbetta. Il Movimento 5 stelle ha presentato due emendamenti, entrambi bocciati. Il consigliere di Simone Verni del M5s ha affermato durante le dichiarazioni di voto in aula: "In linea di massima condividiamo l'intento ma viene fatta demagogia, non c'è stata apertura a migliorare questa mozione, che presenta diverse imprecisioni, quindi ci asterremo. Da una parte si dice che Rfi non ha fatto abbastanza e mette in contrapposizione quello che ha fatto Ferrovie Nord, che ha rinviato il pagamento dei canoni di locazione. Quello che sta facendo Rfi è invece quello che sta facendo Ferrovie Nord. Non si può dire poi che il governo non ha fatto nulla". Il consigliere del Pd Pietro Bussolati ha affermato: "È un po' imprecisa la mozione, anche Rfi ha fatto gli stessi interventi di Ferrovie Nord, leggendo una nota infatti Rfi ha dato anche ulteriore disponibilità di riduzione e sospensione dei canoni di locazione. Quello che viene chiesto da Corbetta viene già fatto". (Rem)