Coronavirus: Commissione Ue accoglie con favore "migliori pratiche" per aiutare consumatori e imprese

- La Commissione europea ha accolto con favore l’elenco di "migliori pratiche" concordate dal settore finanziario e dalle organizzazioni dei consumatori e delle imprese, per contribuire a mitigare ulteriormente l'impatto della pandemia di coronavirus. Secondo quanto si legge in una nota, la lista delle "migliori pratiche", stabilisce concretamente come i diversi partecipanti al mercato possono supportare cittadini e imprese durante la crisi. Le "migliori pratiche" indicate riguardano diversi problemi, tra cui: una moratoria di pagamento per prestiti al consumo e alle imprese e per contributi assicurativi, ovvero delle misure che possono aiutare chi si trova ad affrontare difficoltà finanziarie rinviando i pagamenti; consentire i pagamenti senza contanti più sicuri garantendo nel contempo che i pagamenti in contanti rimangano disponibili per coloro che ne hanno bisogno; garantire che i prestiti volti a mitigare l'impatto del coronavirus siano erogati rapidamente e che le commissioni e i tassi di interesse sostenuti siano equi; e che i reclami assicurativi legittimi vengano elaborati e pagati il più rapidamente possibile. Valdis Dombrovskis, vicepresidente della Commissione Ue, ha dichiarato: “Il nostro obiettivo in questo momento è quello di garantire che i rubinetti della liquidità siano mantenuti attivi e che i consumatori e soprattutto le aziende più piccole possano ottenere il sostegno finanziario di cui hanno bisogno. Accolgo con grande favore l'ampio dialogo che abbiamo avuto con il settore finanziario europeo e con rappresentanti delle imprese e dei consumatori. Le nostre fruttuose discussioni hanno portato all'elenco delle "migliori pratiche" di oggi. Invito tutti gli interessati a sfruttare appieno questo prezioso strumento. Faremo il punto della situazione a settembre e continueremo la discussione su come garantire al meglio flussi continui di credito, come parte della ripresa". (segue) (Beb)