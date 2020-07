Coronavirus: Commissione Ue accoglie con favore "migliori pratiche" per aiutare consumatori e imprese (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'elenco delle "migliori pratiche" di oggi fa seguito a due tavole rotonde organizzate dalla Commissione con rappresentanti dei consumatori e delle imprese, banche europee, altri istituti di credito e il settore assicurativo. Le discussioni fanno parte di uno sforzo più ampio da parte della Commissione per aumentare i prestiti all'economia reale, compreso un pacchetto bancario in aprile. La Commissione faciliterà un'ulteriore tavola rotonda a settembre per fare il punto sui progressi e continuerà il dialogo con le parti interessate per sostenere i prestiti durante la ripresa. Tutti i partecipanti sono incoraggiati a seguire queste migliori pratiche. Il testo di oggi è stato concordato da tutti i partecipanti alla tavola rotonda e comprende: le migliori pratiche per i prestiti bancari e non bancari ai consumatori; le migliori pratiche per i prestiti bancari e non bancari alle imprese; e le migliori pratiche per gli assicuratori. (Beb)