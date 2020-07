Speciale difesa: Armenia-Azerbaigian, Ue, parti rispettino cessate il fuoco e dedichino energie in lotta a coronavirus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il ministero della Difesa dell'Azerbaigian, a partire dal pomeriggio del 12 luglio, le forze armate dell'Armenia hanno "palesemente violato il regime del cessate il fuoco e hanno utilizzato attacchi di artiglieria per sparare sulle posizioni delle forze armate azerbaigiane, in direzione del distretto di Tovuz", lungo il confine di stato fra i due paesi. I tentativi delle forze armate dell'Armenia di impadronirsi delle posizioni dell'esercito dell'Azerbaigian sono stati definitivamente bloccati, si legge in una nota, e non è stata concessa perdita di territorio. "La zona delle operazioni è sotto il controllo delle truppe dell'Azerbaigian. A seguito dei combattimenti, due militari dell'esercito azerbaigiano sono stati uccisi, cinque sono rimasti feriti, di cui uno defunto nelle ore successive", ha affermato in una dichiarazione il ministero della Difesa dell'Azerbaigian. Nelle ore serali, la situazione sul confine tra l'Armenia e l'Azerbaigian nella direzione di Tovuz è peggiorata nuovamente. "L'esercito dell'Armenia ha ripreso il bombardamento di artiglieria delle posizioni dell'esercito dell'Azerbaigian, come il villaggio di Agdam nel distretto di Tovuz, con mortai da 120 mm. In risposta, l'esercito azerbaigiano sta prendendo adeguate e severe misure contro le provocazioni del nemico", si legge nella nota. (Beb)