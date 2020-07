Speciale difesa: Romania, ministro Ciuca incontra ambasciatore britannico, focus su cooperazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La cooperazione militare tra la Romania e il Regno Unito, sia bilateralmente che a livello Nato, nonché nel contesto dell'attuale crisi sanitaria, è stata all'ordine del giorno dei colloqui che il ministro romeno della Difesa Nicolae Ciuca ha avuto con l'ambasciatore britannico a Bucarest, Andrew Noble. Secondo un comunicato del ministero romeno, durante i colloqui "è stata evidenziata l'importanza del partenariato strategico tra Romania e Regno Unito, nonché le linee di cooperazione nel campo della difesa come elementi essenziali per la sicurezza e la stabilità del nostro paese e della regione di cui fa parte la Romania, nell'attuale contesto di limitazioni generate dalla pandemia di Covid-19". Alla fine della riunione, i due funzionari hanno apprezzato il livello delle discussioni, esprimendo la loro disponibilità a continuare le consultazioni su questioni di interesse comune per entrambe le parti. L'incontro fa parte del calendario dei colloqui regolari che il ministro della Difesa Ciuca organizza con gli ambasciatori accreditati a Bucarest. (Rob)