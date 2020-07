Speciale difesa: Ucraina-Turchia, presto attuazione accordo cooperazione finanziaria militare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’attuazione dell’accordo fra l’Ucraina e la Turchia sulla cooperazione finanziaria a livello militare dovrebbe avvenire dal prossimo futuro. Lo ha affermato il ministro della Difesa ucraino Andriy Taran, nel corso di un briefing in merito alla visita dell’omologo turco Hulusi Akar. Il principale tema dei colloqui fra i due ministri sarà la situazione di sicurezza nel Mar Nero e Mar d’Azov, “una questione di comune interesse”, insieme alle dinamiche e alle prospettive di risposta alle minacce emergenti. Anche la cooperazione tecnico-militare “ha un ruolo importante” nelle relazioni bilaterali fra Ucraina e Turchia, come rilevato da Taran, che ha inoltre messo in evidenza la necessità di un confronto nell’ambito della pandemia di coronavirus. (Rum)