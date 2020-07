Speciale difesa: Salvini, Conte chiarisca con Merkel cosa intende fare Germania su Ong e redistribuzione migranti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A giudizio del leader della Lega, Matteo Salvini, "il colloquio di Giuseppe Conte con Angela Merkel sarà l’occasione anche per parlare di immigrazione e difesa dei confini europei: quanti immigrati accetta di prendere la Germania nel nome della solidarietà europea? Che fine ha fatto l’accordo di Malta? Berlino - continua l'ex ministro dell'Interno in una nota - intende bloccare le ong come la Sea watch 3, che batte bandiera tedesca? Solo nel week end, sulle coste italiane sono sbarcate 901 persone, decine di loro affette da Covid-19. Nessuno - conclude il senatore - può pensare di trasformare il nostro Paese nel campo profughi e nel lazzaretto d’Europa". (Rin)