Speciale difesa: Regno Unito, possibile abbandono del contratto per gruppo battaglia portaerei Marina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Aumentano le preoccupazioni riguardanti la possibilità che il contratto da più di un miliardo di euro per costruire nuove navi del gruppo di battaglie delle portaerei della Marina militare britannica possa essere abbandonato per una serie di tagli al settore della difesa. Lo riferisce il quotidiano britannico "The Telegraph". Il contratto di appalto per la costruzione di tre navi di "sostegno per la flotta" che affiancherebbero le portaerei per trasportare alimenti e munizioni è stato interrotto in autunno quando nessuno dei partecipanti è stato in grado di soddisfare i termini richiesti. Alcune fonti informate sostengono ora che il programma verrà abbandonato se il bilancio per il settore militare dovesse essere ridotto a causa della crisi economica successiva alla pandemia di coronavirus. La costruzione di queste tre navi è considerata fondamentale per il settore navale del Regno Unito, e fornirebbe nuovi posti di lavoro nelle regioni meno sviluppate del paese. Il "The Telegraph" nota come l'approvazione del contratto significherebbe anche che le navi verrebbero costruite localmente, prevenendo il collasso dell'industria britannica, che rimarrebbe altrimenti senza mansioni. Il ministro della Difesa britannico Ben Wallace ha dichiarato la settimana scorsa di essere "pronto a far partire il lavoro sul sostegno per la flotta il prima possibile", e ha chiesto che il contratto venga portato avanti. Non ci sono però ancora stati ulteriori sviluppi. (Rel)