Speciale difesa: Russia, formulate accuse tradimento contro Ivan Safronov

- La corte di Lefortovo a Mosca, ha confermato l'arresto di Ivan Safronov fino al 6 settembre. La difesa ha presentato appello contro la misura cautelare, che il tribunale della città di Mosca esaminerà il 16 luglio. Safronov è stato arrestato il 7 luglio con l'accusa di tradimento. Esperto nei settori della difesa e dell'aerospazio, l'ex giornalista era diventato consulente di Dmitrij Rogozin, direttore di Roscosmos. L'accusa mossa nei confronti di Safronov dal Servizio per la sicurezza federale (Fsb) è di aver passato dei segreti di Stato su alcune attività russe in Africa e in Medio Oriente al servizio di intelligence della Repubblica Ceca. Safronov, dal canto suo, ha respinto tutte le accuse. (Rum)