‘Ndrangheta: indagini Milano, clan ha ottenuto contributi Covid a fondo perduto

- La Guardia di Finanza di Milano ha arrestato otto persone (quattro in carcere e quattro ai domiciliari) nell’ambito di un’inchiesta della Dda sul clan di San Mauro Marchesato (KR), cosca federata alla ‘locale’ di Cutro (KR) che ha disvelato un’associazione per delinquere finalizzata alla frode fiscale aggravata dal metodo mafioso e dalla disponibilità di armi, autoriciclaggio, intestazione fittizia di beni e bancarotta. In particolare, durante le indagini gli investigatori delle fiamme gialle del Gico e del nucleo di Polizia economico-finanziaria hanno scoperto che, durante l’emergenza coronavirus, - si legge nel comunicato firmato dal procuratore capo Francesco Greco - “il principale indagato, indicato dai collaboratori come inserito nella cosca di ‘ndrangheta citata ha fatto richiesta e ottenuto, da un lato, per tre delle società coinvolte nello schema di frode, i contribuiti a fondo perduto attestando un volume di affari non veritiero siccome fondato sulle false fatture, relativamente all’anno precedente”, previsti dal decreto Rilancio e “dall’altro, ha tentato di beneficiare, anche, dei finanziamenti di cui all’art. 13 del decreto legge n.23 del 8 aprile 2020, finalizzati a sostenere il sistema imprenditoriale nella particolare congiuntura economica determinata dall’emergenza sanitaria connessa alla diffusione del Covid-19”. (Rem)