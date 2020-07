Slovacchia: mancato rispetto della quarantena costerà multa fino a 5 mila euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una multa fino a 5 mila euro sarà inflitta a coloro che tornano in Slovacchia da un Paese ritenuto a rischio sanitario ma non si sottopongono a quarantena. Lo stabilisce una legge proposta dal governo e sottoposta al parlamento per un'approvazione con procedimento accelerato. Il disegno prevede anche che gli operatori telefonici forniscano all'autorità sanitaria i numeri telefonici dei clienti che hanno ricevuto sms in quanto si trovavano in Paesi a rischio e sono tornati in Slovacchia. Il ministro dei Trasporti, Andrej Dolezal, precisa che l'autorità sanitaria dovrà cancellare i numeri dopo la loro elaborazione e depositare un rapporto alla commissione Affari costituzionali in cui si spiega l'obiettivo dell'uso dei dati. La misura si applica anche a coloro che hanno solo attraversato Paesi a rischio. (Vap)