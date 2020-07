Fase 3: Fontana, rilancio del Paese passa dalla Lombardia, qui condizioni che lasciano ben sperare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il rilancio dell’Italia deve passare per la Lombardia, secondo il presidente della Regione Attilio Fontana, intervenuto questa mattina agli “Innovation Days” del Sole 24 Ore a tema “La Lombardia che riparte”. “Siamo in condizioni che lasciano ben sperare: in questa regione c’è una grande volontà di affrontare ogni tipo di difficoltà e soprattutto la volontà di gettare il cuore oltre l’ostacolo e riuscire a risolvere anche problemi che al momento possono sembrare irrisolvibili, quindi io confido molto nella capacità dei lombardi, nella capacità degli imprenditori e in quella dei lavoratori, per dare una svolta. Io credo che sicuramente sia la Regione Lombardia quella attraverso cui deve passare il rilancio di tutto il Paese. Se non riparte la Lombardia è più difficile per tutto il resto del Paese”, ha detto Fontana, promettendo che “continueremo con la massima determinazione, così come con la massima determinazione abbiamo combattuto e stiamo combattendo il virus” e offendo “la garanzia che abbiamo a che fare con il popolo lombardo, che - come è stato grande nel rispettare le limitazioni alla libertà che purtroppo abbiamo dovuto imporre nei mesi scorsi, come è stato grande nel sopportare i lutti e il dolore che questo maledetto virus ha distribuito purtroppo in maniera equanime in tanti territori della nostra regione - così sarà grande nel rispondere anche alle emergenze economiche”. (segue) (Rem)