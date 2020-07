Italia-Zambia: domani weblecture su rapporti artistici organizzata dall'ambasciata a Lusaka

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ambasciata d’Italia a Lusaka terrà domani, 15 luglio, una conferenza digitale dedicata ai rapporti tra arte africana e arte italiana. La “weblecture”, a cura dello storico dell’arte Costantino D’Orazio, si svolgerà con una formula innovativa in quanto potrà essere seguita online sulla piattaforma Zoom e contemporaneamente presso il nuovo Centro culturale italo-zambiano di Lusaka. È quanto riferisce l'ambasciata in una nota. Il professor D’Orazio approfondirà il tema, mai abbastanza analizzato, dei rapporti tra arte africana e arte italiana, in un excursus che partirà dai complessi rapporti tra Roma antica e la civiltà egizia, per attraversare il Rinascimento e il Barocco fino al Contemporaneo. In questa chiave saranno letti grandi capolavori dell’arte italiana, come la Fornarina e la Fontana dei Quattro Fiumi, ma anche proposte le influenze che l’arte italiana ha esercitato su artisti africani come i ghanesi El Anatsui e Serge Attukwei Clotte o il nigeriano Ben Enwonwu. Un focus sarà dedicato alla scena artistica dello Zambia, con le opere, tra gli altri, di William Bwalya Miko e Agness Buya Yombwe. Questa weblecture sarà la prima di un ciclo di conferenze digitali che si svolgeranno nelle prossime settimane. L’importanza dell’iniziativa sta nel consentire ai rapporti culturali tra Italia e Zambia di continuare anche in un momento che a livello globale rende difficili gli scambi realizzati secondo metodi tradizionali. (Com)