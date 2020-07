Autostrade: Di Maio su Blog delle Stelle, M5s solo contro tutti, Salvini deve tacere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Su Autostrade il MoVimento 5 Stelle solo contro tutti, Salvini deve tacere". E' quanto si legge sul Blog delle Stelle in un post a firma di Luigi Di Maio, ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. "Oggi tutti dicono di essere favorevoli a togliere il controllo di Autostrade ai Benetton. Lo dicono anche quelle forze politiche che, quando hanno potuto, si sono messe di traverso. E mi riferisco in particolare ad una forza politica: la Lega di Matteo Salvini", si legge. "Dopo tante giravolte, credo sia arrivato il momento di mettere le cose in chiaro e questo post potete considerarlo un tributo alla verità. Partiamo dal salva Benetton, anno 2006. I Benetton – dati di OpenPolis, non miei – finanziano la Lega di Bossi e Salvini con 150.000 euro di contributo elettorale. Due anni più tardi si insedia come premier di nuovo Berlusconi. Il suo alleato di governo è appunto la Lega. Il 29 maggio 2008 arriva in parlamento il decreto legge numero 59, ma in quel decreto viene ficcato nottetempo l'emendamento salva Benetton. Il decreto diventa legge grazie al voto di Salvini e della Lega", spiega Di Maio. (segue) (Rin)