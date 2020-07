Autostrade: Di Maio su Blog delle Stelle, M5s solo contro tutti, Salvini deve tacere (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'emendamento - prosegue - stabiliva di allungare la concessione per i Benetton (e non solo) e, soprattutto, cancellava per il concessionario l'obbligo di effettuare verifiche rigorose sulle infrastrutture che gestiva. In pratica con quell'emendamento la Lega decise di regalare un pezzo delle nostre infrastrutture a un privato, senza nemmeno costringerli a effettuare i controlli necessari a tutela della vita e della sicurezza degli italiani. Arriviamo ora alla tragedia del ponte Morandi: 14 agosto 2018, 43 vittime innocenti. Un disastro senza precedenti, con dei precisi responsabili, i Benetton, che grazie a quell'emendamento approvato proprio dalla Lega qualche anno prima avevano trascurato la manutenzione del ponte. Anche questo non lo dico io, ma lo dicono le perizie e le indagini effettuate successivamente. Da quel preciso momento il MoVimento 5 Stelle ha assunto una posizione molto chiara", sottolinea Di Maio. "Mentre noi chiedevamo di togliere le autostrade ai Benetton, lo ricordo bene, Salvini temporeggiava e c'erano sempre un 'ma' o un 'però' ad ostacolare il processo. Sempre un tentennamento. I Benetton avevano nel governo un alleato su cui contare, visto che la Lega continuava a dichiarare di non voler procedere con la revoca, mentre noi facevamo il possibile per fare giustizia", sostiene. (segue) (Rin)