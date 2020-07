India: coronavirus, i casi superano 906 mila (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il contagio è in crescita negli Stati del Sud: il Tamil Nadu è il secondo più colpito, con oltre 142 mila casi, il Karnataka ha superato i 40 mila, l’Andhra Pradesh è sopra 31 mila e il Telangana ha oltrepassato i 36 mila. Solo il Kerala ha una diffusione più contenuta. Anche nell’Orissa, nell’India orientale, è in atto un incremento, che riguarda in particolare il distretto di Ganjam. Il ministero della Sanità, comunque, sottolinea che nel paese il 63,02 per cento dei casi non è più attivo e che tra i pazienti il tasso di recupero è del 96,01 per cento mentre quello di mortalità del 3,99 per cento. Il capo del governo del Territorio di Nuova Delhi, Arvind Kejriwal, ha inaugurato oggi la seconda banca del plasma per pazienti Covid-19 nell’ospedale Lok Nayak, che si aggiunge a quella dell’Institute of Liver and Biliary Sciences (Ilbs). (segue) (Inn)