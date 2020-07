Ecuador: Moreno difende produzione gamberetti da Cina fermati per sospetto coronavirus (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Moreno ha ricordato che non appena ha saputo della notizia ha scritto all'omologo cinese Xi Jinping "per trovare soluzioni congiunte, normalizzare la situazione e mantenere il nostro prestigio internazionale su questo mercato". Nella comunicazione, il capo dello Stato aveva ricordato che tanto l'Organizzazione delle Nazioni Unie per l'Agricoltura e l'Alimentazione (Fao) quanto l'Organizzazione mondiale della Salute (Oms) avevano avvertito che la covid-19 "non si trasmette tramite alimenti". Una lettera in cui venivano specificati i protocolli di produzione, imballagio e trasporto dei gamberetti, che il leader cinese, spiega MOreno, avrebbe usato per "rivedere le condizioni". Moreno ha rivendicato l'importanza di difendere "il lavoro e indiretto di oltre 250.000 lavoratori ecuadoriani, e l'uso del dollaro nella nostra economia". Da parte sua il ministro della Produzione, Commercio esteriore, investimenti e pesca, Ivan Ontaneda, ha segnalato che gli invii di gamberetti al gigante asiatico procedono con normalità e che si porta avanti il lavoro per cercare protocolli congiunti in grado di garantire la qualità del prodotto ecuadoriano (segue) (Brb)