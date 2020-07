Ecuador: Moreno difende produzione gamberetti da Cina fermati per sospetto coronavirus (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da gennaio a maggio 2020, periodo che comprende anche i duri mesi della crisi sanitaria globale, le esportazioni di gamberetti dall'Ecaudor hanno raggiunto un valore di 1,6 miliardi di dollari, in aumento del 12 per cento su anno. L'Ecuador è uno dei paesi latinoamericani più colpiti dalla crisi sanitaria gli ultimi dati, con 68.459 casi di contagio e 5.063 morti, a tutto il 13 luglio. Quito ricorda che la decisione della dogana cinese non "rappresenta una sanzione al paese o al commercio del gamberetto in particolare". Stando alle cifre della Banca centrale del paese andino, la Cina - con 1,4 miliardi di dollari di esportazioni nel 2018 - è il terzo socio commerciale più importante dopo Stati Uniti ed Unione Europea. A gennaio del 2020 però Quito segnalava che il paese asiatico aveva superato gli usa come destino delle esportazioni ecuadoriane, con una quota del 78 per cento rappresentata proprio dal gamberetto. (segue) (Brb)