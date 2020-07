Ecuador: Moreno difende produzione gamberetti da Cina fermati per sospetto coronavirus (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo quanto riferivano le autorità doganali cinesi, i campioni prelevati dalle spedizioni di Industrial Pesquera Santa Priscila, Empacreci e Empacadora Del Pacifico Sociedad Anonima Edpacif hanno prodotto sei risultati positivi. Tuttavia, i test sul gambero congelato e sull'imballaggio interno sono risultati negativi. "Dopo l'analisi della sequenza di acido nucleico e il giudizio di esperti, i risultati dei test hanno suggerito che l'ambiente del contenitore e l'imballaggio esterno dei prodotti delle tre società erano a rischio di contaminazione da parte del coronavirus e il sistema di gestione della sicurezza alimentare delle società non era in ordine", ha dichiarato l'Amministrazione generale delle dogane cinese in una nota sul suo sito web. (segue) (Brb)