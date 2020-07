Ecuador: Moreno difende produzione gamberetti da Cina fermati per sospetto coronavirus (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ad oggi abbiamo raccolto un totale di 227.934 campioni", ha spiegato Bi Kexin, responsabile delle importazioni di generi alimentari presso l'autorità doganale, parlando di prodotti alimentari, i loro imballaggi e campioni ambientali. I risultati positivi sono stati raccolti il 3 luglio dalle merci nei porti cinesi di Dalian e Xiamen. Probabilmente il prodotto aveva trascorso almeno un mese congelato per raggiungere la Cina, ha affermato Gorjan Nikolik, analista di Rabobank. "Gli esperti ritengono che i risultati non significano che la merce sia contaminata, ma che i sistemi di gestione della sicurezza alimentare delle aziende riferiscono anomalie", ha detto Bi. La Cina ha iniziato a testare alimenti freschi e congelati importati dopo che il coronavirus è stato trovato su un tagliere usato per tagliare il salmone nel mercato alimentare di Xinfadi, a Pechino. (Brb)