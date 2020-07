Romania: ministro Economia, difficile modificare legge su offshore in parlamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Finora i partiti politici della Romania non sono riusciti a raggiungere un consenso in parlamento per modificare la legge sull'offshore e consentire agli investitori del Mar Nero di iniziare a estrarre gas. Lo ha detto il ministro dell'Economia, energia e imprenditoria della Romania, Virgil Popescu, in un'intervista all'agenzia d'informazione "Agerpres". Popescu ha ripetuto ancora una volta che il governo non intende modificare la legge offshore, e ciò può essere fatto solo in parlamento. "Lo dico sempre. Ho partecipato alla stesura della legge offshore in parlamento. Sono stato e sono ancora deputato. Secondo me, quella legge offshore era fatta bene e accettata dalle compagnie. È arrivata l'ordinanza 114, che ha colpito praticamente qualsiasi liberalizzazione, qualsiasi tendenza di investimento in Romania. Ci siamo impegnati a sbloccare gli investimenti nel Mar Nero, e per questo abbiamo detto che sono necessarie due cose", ha spiegato Popescu. La prima, ha rilevato il ministro è l'abrogazione dell'ordinanza 114, e "il governo ha fatto questo non appena è salito al potere". (segue) (Rob)