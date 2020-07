Romania: ministro Economia, difficile modificare legge su offshore in parlamento (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La seconda cosa da fare, ha proseguito Popescu, è la modifica della legge offshore, "ma questo non può essere fatto dal governo, ma solo in parlamento. Perché se l'esecutivo, per assurdità, emettesse un'ordinanza di emergenza e modificasse la legge, sarebbe difficile gestire il passaggio in parlamento. Vedete quello che succede questi giorni con la legge sulla quarantena e l'isolamento", ha detto Popescu. Secondo il ministro, è necessario un consenso politico in parlamento per approvare tale legge, ma al momento questo accordo tra le parti non esiste. "Un consenso deve essere raggiunto nell'emiciclo con tutte le forze politiche in modo tale che la modifica della legge offshore sia accettata e soddisfi il consenso politico o la stragrande maggioranza, l'80-90 per cento del parlamento. Fintanto che questo consenso non esiste, non ha senso discuterne", ha sottolineato il ministro. (segue) (Rob)