Romania: ministro Economia, difficile modificare legge su offshore in parlamento (3)

- Popescu ha ricordato che il governo ha recentemente eliminato l'obbligo per i produttori di vendere il 50 per cento dei volumi in borsa, sostituendolo con un programma di gas release, che prevede che il 40 per cento della produzione sia venduta in borsa, a un prezzo iniziale fissato dall'Autorità nazionale di regolamentazione dell'energia. "Abbiamo fatto un altro passo, a tutti gli investitori nel Mar Nero è stato chiesto di eliminare tale obbligo di vendere la metà della loro produzione di gas sul mercato centralizzato. Con la liberalizzazione, dal primo luglio abbiamo sostituito sia nella produzione offshore che onshore l'obbligo di vendere sul mercato centralizzato con l'obbligo di entrare in un programma di gas release. Abbiamo praticamente eliminato quest'ultima barriera. Tutto ciò che il governo avrebbe potuto fare, è stato fatto", ha affermato Popescu. Nella porzione di Mar Nero su cui si affaccia la Romania vi sono depositi di gas stimati dall'Agenzia nazionale per le risorse minerarie a circa 200 miliardi di metri cubi. OMV Petrom ed ExxonMobil sono partner uguali nel progetto di esplorazione profonda del Mar Nero Deep Neptune, stimato tra 42 e 84 miliardi di metri cubi di gas. (segue) (Rob)